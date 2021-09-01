09. 01. 2021
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Заява України, Афганістану, Великої Британії, Канади та Швеції щодо роковин трагічної дати збиття літака рейсу PS752

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Рік тому, рано вранці 8 січня 2020 року, літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України було збито двома іранськими військовими ракетами класу «земля-повітря» поблизу Тегерана.

Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих та висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких.

Ми терміново закликаємо Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих та постраждалим державам.

Міністерство закордонних справ України

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