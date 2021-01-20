Уряд схвалив законопроект щодо стимулювання діяльності вчених у ЗВО та наукових установах, – Сергій Шкарлет

З метою створення сприятливих умов і підвищення спроможності для впровадження розробок закладами вищої освіти та науковими установами, збільшення потенціалу інноваційно активних підприємств, виробництва конкурентоздатної інноваційної та високотехнологічної продукції Міністерство освіти і науки України розробило проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій». Сьогодні він схвалений на засіданні Уряду та відповідно до Регламенту КМУ буде переданий до Верховної Ради України.

«Проект законодавчих змін спрямований на активізацію процесу перетворення прав на результат інтелектуальної діяльності на прибутковий товар, введення його в цивільний оборот і отримання прибутку від його використання, підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень шляхом запровадження системи фінансових і юридичних інструментів», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Ухвалення законопроекту сприятиме реалізації наступних заходів:

посилення підтримки з боку держави у сфері трансферу технологій;

унормування процедури закупівлі технологій за бюджетні кошти;

доступність до іноземних баз даних з економічною та патентною інформацією;

спрощенню умов укладення договорів про трансфер технологій.

Окрім того, законодавчі зміни дозволять:

забезпечити проведення моніторингу технологічного рівня й готовності до впровадження технологій та їх складових, створених за бюджетні кошти;

запровадити механізм здійснення закордонного патентування за кошти державного бюджету;

визначити особливості закупівлі технологій за бюджетні кошти шляхом встановлення загального порядку, який передбачений для публічних закупівель з обов’язковим проведенням експертизи;

надати закладам вищої освіти та науковим установам доступ до економічної і патентної інформації з іноземних джерел та баз даних шляхом створення вебпорталу щодо інноваційної діяльності та трансферу технологій;

здійснити субсидіювання проектів із створення вітчизняними промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти високотехнологічних виробництв;

удосконалити процедуру погодження трансферу технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, за кордон;

спростити умови укладання договору про трансфер технологій.

Законопроектом також передбачено запровадження нових та вдосконалення чинних пояснень із метою уникнення їх неоднозначного тлумачення на практиці, деталізовано перелік законодавчих актів та покращено механізм координації між органами виконавчої влади у сфері трансферу технологій.

Документ розроблено відповідно до цілі 13.5 «Розвиток науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою КМУ від 12 червня 2020 р. № 471 та Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених COVID-19.

Нагадаємо, реформи МОН спрямовані на євроінтеграцію України.