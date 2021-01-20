Уряд та міські голови дійшли згоди в питанні тарифів на тепло та гарячу воду

Під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля 20 січня відбулася нарада з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання.

Участь у нараді взяли члени Асоціації міст України під головуванням Віталія Кличка, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, т. в. о. Міністра енергетики Юрій Вітренко, заступник Керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, голова правління НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв, народні депутати та інші поважні особи. З боку Асоціації міст у нараді взяли участь міські голови Вінниці Сергій Моргунов, Кривого Рогу Констянтин Павлов, Маріуполя Вадим Бойченко, Кропивницького Андрій Райкович, а також перший заступник міського голови Харкова Олександр Новак.

«Усі гілки влади об’єдналися, щоб захистити людей від неконтрольованого зростання тарифів. Ми цінуємо, що це спільне рішення з головами міст містить пункт про непідвищення тарифів на опалення й гарячу воду для українців. Вдячний всім учасникам наради за конструктивну співпрацю. У час коронакризи всім нам важливо підтримати наших громадян», — зазначив Прем’єр-міністр.

Учасники зустрічі домовилися напрацювати проект спільного Меморандуму, який регламентуватиме наступні домовленості:

1.Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

2.Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»).

3.Теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК «Нафтогаз» за вигідною ціною.

«Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об’єктів», — зазначив голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

Прем’єр-міністр за підсумками наради дав доручення Міністру розвитку громад та територій Олексію Чернишову, т. в. о. Міністра енергетики Юрію Вітренку, голові НКРЕКП Валерію Тарасюку, голові правління НАК «Нафтогазу» Андрію Коболєву до 25 січня за участю Асоціації міст України та заінтересованих органів державної влади підготувати та подати Кабінету Міністрів проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води в Україні.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України