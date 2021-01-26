Вакцинація від COVID-19 почнеться в лютому, — Прем’єр-міністр

До кінця січня Україна очікує першу поставку вакцин від COVAX обсягом 100-200 тисяч доз, щоб почати негайну вакцинацію першої черги. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 25 січня в ефірі програми «Свобода слова».

Очільник Уряду наголосив, що Україна доєдналася до міжнародної ініціативи COVAX одночасно з усіма європейськими й світовими країнами. Усі контракти, необхідні для цього, були укладені вчасно.

«З ініціативою COVAX ми співпрацюємо на тих самих умовах і правилах, на яких співпрацює більшість європейських країн», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що вакцин вистачить усім охочим протягом цього року. За його словами, наразі є попередня домовленість про вже більш ніж 30 мільйонів доз, є вже як підписані контракти, так і ті, що очікують підписання.

«Усі черги вакцинування в Україні будуть дотримані відповідно до Національного плану, вся інфраструктура буде підготовлена. Є розроблений план про утворення 500 мобільних бригад і понад 4 тисяч відповідних пунктів вакцинування. Вся інфраструктура цього року буде забезпечена для всіх охочих і тих, хто має вакцинуватися в першу чергу», — наголосив Глава Уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що Національний план передбачає 5 етапів безкоштовного вакцинування, зокрема для лікарів, військовослужбовців, усіх груп ризику. Він підкреслив, що вакцинація буде добровільною.

«Паралельно з безкоштовною вакцинацією буде відбуватися вакцинування на комерційних засадах. Це не заборонено, якщо вакцина сертифікована й ліцензована в країні», — зауважив Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України