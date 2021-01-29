Парламент підтримав рішення про компенсації людям з електроопаленням, – Прем’єр-міністр

За спільної ініціативи Президента України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів та народних депутатів у Верховній Раді 29 січня схвалили в цілому законопроект №4672, який передбачає виплату монетизованих компенсацій людям, у яких встановлене електроопалення.

Під час «Години запитань до Уряду» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що документ дасть можливість відшкодувати людям скасування пільгового тарифу за електроенергію та закликав Парламент підтримати ініціативу за процедурою ad hoc. За законопроект проголосували 310 народних обранців.

Документ передбачає виділення 1,4 млрд грн з державного бюджету на виплату компенсацій у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію. Відповідно до ухваленого закону, відшкодування отримають:

• люди, які проживають у житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;

• люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі у сільській місцевості);

• багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Прем’єр-міністр також зауважив, що загалом на субсидії цього року виділено 36,6 млрд грн.

«Цієї суми розрахунково вистачає для оплати всіх пільг і субсидій, які будуть необхідні людям цього року», — наголосив Глава Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що всі зобов’язання держави по пільгах і субсидіях перед людьми обов’язково будуть виконані й Уряд продовжить роботу над встановленням в Україні справедливих тарифів для всіх людей.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України