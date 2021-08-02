08. 02. 2021
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Майже 6 млн грн додаткової дотації отримають заклади освіти та охорони здоров’я

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Уряд схвалив проект розпорядження «Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році».

Даний документ розроблено з метою забезпечення виконання норм частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в обсязі 5 900,0 млн грн, яка розподілена між обласними бюджетами.

З метою забезпечення виконання цієї норми Кодексу проектом розпорядження передбачається погодити розподіл додаткової дотації, здійснений обласними державними адміністраціями у визначеному ними порядку, між місцевими бюджетами відповідної області.

Міністерство фінансів України

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