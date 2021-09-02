Оперативна інформація щодо ускладнення погодних умов

Станом на 07 год. cпостерігається місцями невеликий сніг у Черкаській, Львівській, Рівненській, Вінницькій, Київській, Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях та м. Київ; у Закарпатській та Херсонській областях – невеликий дощ, у Полтавській- мокрий сніг з дощем.

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, за винятком обмеження руху на окремих ділянках автодоріг.

Згідно з рішенням КМДА про заборону в’їзду з 15:00 8 лютого до м. Києва великогабаритного транспорту, з метою недопущення накопичення великогабаритного транспорту в межах Київської області, обмежено рух великогабаритного транспорту в межах Київської (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Полтавської (М-03 Київ-Харків, Н-08 Бориспіль-Маріуполь), Рівненської (М-06 Київ-Чоп), Житомирської (М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель), Черкаської (М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам’янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь) та Чернігівської (М-01 Київ-Чернігів, Н-07 Київ-Суми) областей. Всього у визначених місцях відстою та об'єктах сервісу знаходиться понад 3 тис. од. великовагового автотранспорту. На в'їздах до м. Києва ДСНС розгорнуто 8 пунктів обігріву.

На території Волинської області з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки обмежено рух усіх транспортних засобів на автодорозі Т-18-02 Маюничі-Шклинь між смт Торчин та с. Шклинь, а також великовагових транспортних засобів на автодорогах Т-03-02 Піща-Козин між м. Володимир-Волинський і с. Павлівка та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі між с. Павлівка і смт Локачі та Т-03-03 Луцьк-Дубно (в межах області).

На території Вінницької області з метою попередження транспортних заторів вводились обмеження руху великовагових транспортних засобів та автобусів на ділянках доріг М-21 Виступовичі-Могилів-Подільський та Р-36 Немирів-Могилів-Подільський. О 5 год. 9 лютого обмеження знято.

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов та надання допомоги, в Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 6 одиниць техніки та 14 чоловік особового складу.

Підрозділами ДСНС здійснено буксирування 279 транспортних засобів (з них 13 карет ШМД та 10 автобусів) та надано допомогу 500 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучено близько 2 тис. 375 осіб та 1 тис. 790 од. техніки, в тому числі від Укравтодору 1 тис. 939 осіб та 1 тис. 667 од. техніки, від ДСНС 435 осіб та 120 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснюють міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Міністерство внутрішніх справ України