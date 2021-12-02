Оперативна інформація щодо ускладнення погодних умов

Cтаном на 07:00 спостерігається невеликий сніг у Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях. У Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Cумській області – місцями невеликий сніг з дощем.

За інформацією Укравтодору з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки діють обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту:

Львівська область – на а/д М-06 Київ-Чоп, М-09 Тернопіль-Рава-Руська – в межах області;

Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка), Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі) та Т-03-03 Луцьк-Дубно.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 957 осіб та 1 тис. 618 од. техніки.

На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (надано допомогу за добу 29 особам, з початку негоди – понад 300).

Для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 12 чоловік та 7 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено з снігових заметів 254 транспортні засоби (з початку негоди – понад 802), у т.ч. 5 карет ШМД (з початку негоди - 23) та 5 автобусів (з початку негоди - 28) та надано допомогу 357 особам (з початку негоди – близько 1,2 тис. осіб). Прибрано 3 повалені дерева (з початку негоди -14).

Від ДСНС залучалось 476 чол. та 133 од. техніки.

Координацію дій щодо транспортного сполучення здійснює міжвідомчі штаби Укравтодору та Служби автомобільних доріг в областях.

Прогноз погоди в Україні на 12 лютого: пориви вітру 15-20 м/с, в країні, крім південного сходу та сходу, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця; на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий). Впродовж 12-13 лютого в Україні значне зниження температури; 14-18 лютого холодна погода.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій