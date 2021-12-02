Адреси пунктів обігріву, розгорнутих на території України

Внаслідок суттєвого зниження температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розгорнуто пункти обігріву. Це зроблено з метою недопущення випадків обмороження та загибелі людей.

Так, станом на 12 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 965 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 935 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 30 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів. Зокрема, на Прикарпатті, Косівськими рятувальниками на Буковецькому перевалі розгорнуто мобільний пункт обігріву, а також залучено автомобіль "УРАЛ", щоб надати допомогу водіям у разі необхідності. У Києві розгорнуто 8 наметів, де громадяни можуть зігрітися та перечекати негоду.

Загалом упродовж доби 9 лютого до пунктів обігріву звернулося 706 людей, з них до ДСНС - 171 особа.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій