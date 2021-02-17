Верховна Рада прирівняла цифрові документи в Дії до паперових

Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в Дії можна використовувати нарівні з паперовими.

Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України “Про дорожній рух”.

Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою.

Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася постановою Кабінету Міністрів України.

Нещодавно Парламент у першому читанні розглянув законопроект, яким пропонується прирівняти цифрові паспорти в Дії до паперових. Після прийняття цього Закону Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.

Міністерство цифрової трансформації України

