Прем’єр-міністр: Уряд продовжує спрощувати доступ до державних послуг

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 17 лютого ухвалив низку рішень у напрямку спрощення доступу до державних послуг.

За словами Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, серед них — документ, який актуалізує та розширює перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП.

«Відтепер у Центри можна буде звертатися з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг, щодо перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги непрацюючій особі, надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо. Це продовження нашої політики – «державні послуги мають бути зручними для громадян, а не для чиновників», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також зауважив, що в ході візиту урядової команди до Брюсселя минулого тижня європейські партнери були приємно здивовані рівнем цифрових послуг та швидкістю їх втілення.

«Ми отримали дуже схвальні відгуки про рівень втілення цифрових технологій у державі, які щодня роблять життя українців комфортнішим та зручнішим. І наш Уряд не буде зупинятися на досягнутому», — наголосив Прем’єр-міністр.

Зокрема, сьогодні Кабінет Міністрів підтримав рішення, яке робить можливим замовлення та відновлення водійського посвідчення через використання мобільного застосунку Дія або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. А також було ухвалено постанову про запровадження реєстрації нових авто в автосалонах.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України