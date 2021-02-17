Денис Шмигаль: Україна з наступного тижня повертається до адаптивного карантину

Україна повернеться до моделі адаптивного карантину, коли в межах області встановлюватиметься той чи інший рівень карантинних обмежень залежно від епідемічної ситуації. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 17 лютого.

З 24 лютого 2021 року на всій території України почне діяти адаптивний карантин. Рішення Уряд ухвалив з одноденним доопрацюванням.

«Як і влітку, передбачається чотири рівні епідемічної небезпеки, кожен з яких має чіткі обмеження та критерії визначення. Хочу підкреслити, що рішення набуде чинності за тиждень, тому всі українці матимуть змогу завчасно з ним ознайомитись», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Міністра охорони здоров’я Максима Степанова, постанова передбачає встановлення базового жовтого рівня для всієї країни.

«У ньому діятимуть ті обмеження, які діють в Україні після жорстких зимових карантинних обмежень. Більш того, ми зробили деякі послаблення. Наприклад, буде дозволятися проведення масових заходів, якщо для однієї особи передбачатиметься 4 квадратних метри площі або з наповненістю залу до 50%. Дозволятимуться відвідування закладів освіти групами більш ніж 20 осіб. Під час проведення матчів командних ігрових видів спорту можуть бути присутні глядачі, але з певними обмеженнями щодо кількості заповнених місць. Дозволятиметься працювати ресторанам, кафе, барам та їдальням до 24 години», — зазначив Максим Степанов.

Міністр охорони здоров’я додав, що зелений рівень стане тим показником, якого регіони мають досягнути, щоб почати говорити про перегляд або скасування певних карантинних обмежень.

Помаранчевий рівень, за словами Максима Степанова, не передбачатиме встановлення додаткових карантинних обмежень, а сигналізуватиме про можливе наближення регіону до червоного рівня епідемічної небезпеки. Водночас пропонується, що на цьому рівні органи місцевої влади можуть вводити додаткові обмежувальні заходи для запобігання поширенню інфекції.

На червоному рівні, як повідомив Міністр охорони здоров’я, вводитимуться жорсткі карантинні обмеження, за прикладом січневого карантину.

«Запроваджує червоний рівень Державна комісія з питань ТЕБ та НС. Він має бути введений на території регіону протягом 48 годин після запровадження», — зазначив Максим Степанов.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України