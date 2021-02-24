Уряд збільшив розмір максимальної компенсації бізнесу, — Денис Шмигаль

Робота Уряду має бути направлена на формування в Україні середнього класу та підтримку підприємницької ініціативи. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 24 лютого.

Кабінет Міністрів схвалив внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва. За словами Прем’єр-міністра, це рішення спрямоване на підтримку бізнесу та на подальший розвиток програми пільгових кредитів «5-7-9».

«Відтепер максимальна допомога-компенсація від держави для тих, хто отримав кредит минулого року, буде складати не 200 тисяч євро, а 400 тисяч євро. Це черговий крок до «дешевих грошей», які були недоступні малому та середньому бізнесу всі останні роки в Україні. Наше рішення також особливо важливе з огляду на коронакризу, яка несе додаткову невизначеність та витрати для підприємців. Тому сьогодні Уряд підставляє плече українському бізнесу і в час кризи збільшує відповідну підтримку», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України