З 8 березня на території Закарпатської області діятиме червоний рівень епідемічної небезпеки, - рішення Комісії ТЕБ та НС

З 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 встановлено на території Закарпатської області. Дане рішення прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 березня.

«Третій день поспіль в Закарпатській області є перевищення встановлених постановою Кабінету Міністрів індикаторів. Зокрема, щодо рівня госпіталізації понад 60 на 100 тисяч населення. В області маємо впродовж 3-х днів 90, 92 і 94 випадки госпіталізації на 100 тисяч населення. Також маємо великий коефіцієнт інфікування. Крім того, завантаженість ліжок з киснем понад 65%. Це все дає підстави встановити на території області червоний рівень», - зазначив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За результатами заслуханих доповідей та з урахуванням обговорення Комісією ТЕБ та НС вирішено встановити з 00 години 00 хвилин 8 березня 2021 р. червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області. Відповідно до постанови № 104 від 17 лютого 2021 р. будуть застосовані обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для зазначеного рівня епідемічної небезпеки.

Голові Закарпатської облдержадміністрації доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, а крім того, проаналізувати причини зростання захворюваності в області та в разі необхідності прийняти відповідні кадрові рішення.

Віктор Ляшко також підкреслив, що Закарпатська область – одна з небагатьох областей, які не виконали доручення Уряду та Комісії ТЕБ та НС та не забезпечила 80% перепрофільованих ліжок під COVID з централізованим постачанням кисню, або кисневими концентратами. Сьогодні в регіоні цей показник 66 %. Також менші необхідних показників в Івано-Франківській області – 74%, Одеській – 70%, Рівненській – 72%, Чернівецькій – 78% та в Києві – 78%.

Саме тому Комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80 відсотків ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 та про результати поінформувати Кабінет Міністрів в тижневий термін.

Слід зазначити, що за словами Віктора Ляшка, ситуація в Києві відповідає показникам для помаранчевої зони і наразі причин переведення столицю в червону зону немає.

Нагадаємо, що з 26 лютого на Івано-Франківщині діє червоний рівень епідемічної небезпеки, з 1 березня на території Чернівецької області, а з 3 березня на території Житомирської області.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України