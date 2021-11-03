Рік Уряду: досягнення Мінветеранів

4 березня виповнився рік роботи Уряду під керівництвом Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Міністерство у справах ветеранів України протягом зазначеного періоду продовжувало формування та реалізацію державної політики у сфері соціального захисту ветеранів та членів їхніх сімей, зокрема забезпечення психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також санаторно-курортним лікуванням і житлом, надання статусів учасників бойових дій.

Попри обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19, керівництву Мінветеранів вдалося забезпечити житлом 550 ветеранів війни. З них 267 – учасники АТО з інвалідністю І-ІІ групи та 227 – захисники України зі статусом переселенців. Також отримали довгоочікувані квартири ще 8 постраждалих учасників Революції Гідності та 48 учасників бойових дій на території інших держав.

800 воїнів-добровольців отримали статус учасника бойових дій. Цим рішенням відновлено справедливість по відношенню до захисників- добровольців, на яку вони чекали 6 років.

Забезпечено послугами з санаторно-курортного лікування 7960 осіб з числа постраждалих учасників Революції Гідності, та осіб, які брали участь у проведенні АТО(ООС), на суму понад 96 тис. грн. Послуги з психологічної реабілітації отримали 5649 осіб. У рамках заходів з соціальної та професійної адаптації пройшли професійне навчання 3679 осіб.

Запроваджено та презентовано перший модуль системи “е-Ветеран”, який являє собою інформаційний довідник щодо наявних послуг в сфері лікування й психологічної допомоги та процедур, які потрібно пройти для отримання відповідної допомоги. Довідник включає в себе карту України з позначеними надавачами послуг, що дозволяє знайти та обрати заклади, відповідно до потреб і вподобань ветеранів з різних куточків України.

Мінветеранів створило і днями презентує Книгу пам’яті добровольців-захисників України. Це загальнонаціональне видання, до якого внесені дані про полеглих добровольців. Концепція та структура Книги пам’яті добровольців-захисників України були узгоджені із представниками громадськості, добровольчих формувань, Головним штабом Української добровольчої армії, Добровольчим Українським Корпусом “Правий сектор”, Добровольчим батальйоном ОУН, Міністерством оборони України та Громадською радою при Мінветеранів.

Ще один важливий крок – початок створення Інституту Ветеранського Омбудсмена. За словами Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, на Омбудсмена покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. Запровадження такого інституту підніме питання захисту прав ветеранів на загальнонаціональний рівень.

Також найближчим часом запрацює кол-центр для захисників України. На даний час тривають підготовчі заходи для запуску цього сервісу на платформі Урядової «гарячої лінії».

Міністерство у справах ветеранів України