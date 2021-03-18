Уряд підтримав законопроект про критичну інфраструктуру та її захист

На засіданні Уряду схвалено проект Закону «Про критичну інфраструктуру та її захист», метою якого є створення умов для формування та ефективної реалізації державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури.

«Наразі актуальним є питання захисту систем, об’єктів і ресурсів, які є критично важливими для функціонування суспільства, соціально-економічного розвитку держави та забезпечення національної безпеки. Цей документ направлений на створення системи захисту критичної інфраструктури, що є одним із пріоритетів у реформуванні сектору оборони і безпеки України», - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зокрема, законопроект визначає:

основні засади державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури;

засади правових і господарських відносин, що виникають під час такої діяльності;

повноваження державних органів у сфері захисту критичної інфраструктури;

повноваження Уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України.

Реалізація цього документу дозволить підвищити безпеку та стійкість критичної інфраструктури до загроз будь-якого походження (природного та техногенного характеру, протиправних дій), що своєю чергою сприятиме захисту життєдіяльності громадян та забезпечить безперервність надання життєво важливих послуг та функцій для громадян.

«Прийняття законопроекту матиме позитивний вплив не тільки на розбудову національної системи стійкості, а також на архітектуру світової безпеки, що вчергове підкреслить намір України стати членом НАТО», - зазначила заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України