Змінено порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні внаслідок COVID-19 змінений порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки. Тепер рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах «червоної» зони прийматимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області.

Відповідно до прийнятих ними рішень, заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних областей чи окремих адміністративно-територіальних одиниць.

Разом з тим, заборони не розповсюджуватимуться на:

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

перевезення службовим та/або орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Національної поліції;

перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності лабораторно підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім поїздів спеціальних залізничних рейсів у внутрішньому сполученні.

Міністерство інфраструктури України