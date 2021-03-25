МОН розробило рекомендації щодо створення модельних навчальних програм для 5-9 класів – проєкти можна подати на розгляд до 30 квітня

Згідно з Порядком надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, пропозиції щодо грифування модельних навчальних програм надають експертні комісії на підставі висновків комплексної експертизи. Кінцеве рішення щодо надання грифа приймається Міністерством освіти і науки.

Проєкт модельної навчальної програми має містити наступні обов’язкові структурні компоненти.

Вступна частина – пояснювальна записка, в якій визначено основні положення щодо ролі та значення предмета або інтегрованого курсу: його мету, завдання, принципи, пріоритети викладання, структуру, шляхи реалізації програми та особливості організації освітнього процесу. Основна частина, у якій викладено орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів та учениць за роками навчання, пропонований зміст предмета або інтегрованого курсу та види навчальної діяльності. Прикінцеву частину додають за потреби. У ній можуть бути запропоновані форми оцінювання результатів навчання, використання засобів навчання, додаткові компоненти тощо.

Якщо модельна навчальна програма реалізує лише частину обов'язкових результатів навчання з певної освітньої галузі, то вона, за можливості, має містити посилання на інші програми, у поєднанні з якими вона охоплюватиме всі результати з цієї галузі. З усіма рекомендаціями для авторів можна ознайомитись за покликанням на сайті МОН.

Нагадаємо, що ключовими завданнями 2021 року для МОН є продовження реформи «Нова українська школа» та подальша діджиталізація.

Міністерство освіти і науки України