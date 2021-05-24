Президент України підписав закон №2194 про земельну децентралізацію

Сьогодні на Всеукраїнському форумі «Україна.30. Земля» ПрезидентУкраїни Володимир Зеленський підписав закон №2194 про земельну децентралізацію.

«Цей рік увійде в історію нашої держави. Українська земля після десятків років поневірянь отримує свободу і свого справжнього господаря. Відтепер законними творцями земельних відносин стають громади. Вони – власники та розпорядники своїх земель. 8 довгих років Верховна Рада не могла прийняти цей закон. Тому для мене це перемога, за яку доводилося останні 1,5 року боротися, незважаючи на всі перешкоди. Сьогодні закон підписаний Президентом України і набуває чинності», – сказав Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Закон надає кожному громадянину та суспільству загалом спроможність контролювати дії влади, скасовує корупційну складову.

Документ передбачає низку положень з дерегуляції сфери землеустрою. Зокрема, зникають такі явища, як державна експертиза землевпорядної документації, погодження проектів землеустрою щодо відведення ділянки, авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою. А також закон удосконалює процедуру проведення електронних земельних торгів.

І як наголосив Міністр, закон № 2194 – це про повернення українцям справедливості.

Довідково

Закон № 2194 про дерегуляцію земельних відносин було подано до Верховної Ради 1 жовтня 2019 року. 28 квітня 2021 року 284 депутати Верховної Ради проголосували за закон у другому читанні.

Міністерство аграрної політики та продовольства України