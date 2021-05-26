Уряд запроваджує заборону на виконання авіаційних перевезень між Україною та Республікою Білорусь з 00 год. 00 хв. 26 травня 2021 року. Рішення прийнято з метою забезпечення безпеки авіації та суспільства.

Передумовою цьому стали події навколо пасажирського літака компанії Ryanair, який 23 травня здійснив примусову посадку в аеропорту Мінська. За час перебування літака в аеропорту Мінська був затриманий білоруський опозиціонер Роман Протасевич.

Рішення Уряду прийнято відповідно до частини першої статті 49 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та частини четвертої статті 10 Повітряного кодексу України.

Встановлюється заборона на:

здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення розташованих на території України та Республіки Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами;

виконання будь-яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Виконання протокольного доручення покладається на Мінінфраструктури, Державіаслужбу, ДП «Украерорух». Державіаслужба та МЗС мають в установленому порядку забезпечити відповідні заходи та інформування про зазначену заборону відповідні органи Республіки Білорусь.

«Події в Білорусі стали міжнародним прецедентом. Нашим пріоритетом є безпека пасажирів та авіації. Першочергове завдання – оперативна організація всіх заходів у суворій відповідності з міжнародним і національним законодавством.

Україна готова зі свого боку надати максимальну підтримку державам та приватним компаніям у процесі перебудови маршрутів через наш повітряний простір» – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Нагадаємо, що 24 травня лідери ЄС закликали європейських авіаперевізників уникати польотів над Білоруссю, а також «якомога швидше» ввести додаткові санкції проти Білорусі. Рішення поки не вступає в дію, воно ще має бути узгоджено і затверджено в Раді ЄС на рівні міністрів.

Міністерство інфраструктури України