Роман Лещенко презентував перші кроки, необхідні для ефективного розпорядження землею

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко під час Всеукраїнського форуму «Україна.30.Земля» презентував перші 7 кроків, які необхідно зробити громадам для ефективного розпорядження землею.

«Підписаний вчора Президентом України закон № 2194 уже дозволяє громадам розпочинати поетапну роботу із землями, які перейшли в їхнє розпорядження. Передовсім громади вже можуть проводити повну інвентаризацію земель відповідно до постанови КМУ № 476. Тобто їм необхідно розпочати із формування повноцінної бази даних про всі земельні ділянки на території громади, створити картографічну основу всієї території громади. А також визначити функціональне призначення землі», - наголосив Роман Лещенко.

Всі ці кроки, як зауважує Міністр, дозволять громадам пропонувати бізнесу та інвесторам обирати найоптимальніше місце для своєї діяльності та стимулюватиме добросовісну конкуренцію.

«Для цього громадам також потрібно регулярно проводити зустрічі з потенційними інвесторами. Вони мають мати у своєму арсеналі інформацію про своє географічне розташування, транспортну та іншу інфраструктуру, природні та людські ресурси. У цьому їм допомагатиме наш геопортал відкритих даних, який вже наповнюється всією необхідною інформацією», - сказав Роман Лещенко.

Він також додав, що громадам необхідно регулярно проводити нормативну грошову оцінку земель та створити електронний архів землевпорядної документації і публікувати її в Інтернеті.

На сайті Держгеокадастру потенційні інвестори можуть знайти інформацію про ділянку і проведені торги з відеозаписом. Процедура проведення земельних аукціонів описана в статті 137 Земельного кодексу.

Міністерство аграрної політики та продовольства України,