Прем’єр-міністр: Діти мають жити та зростати в благополучних сім’ях

Знагоди Дня захисту дітей 1 червня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дітей.

В обговоренні системних рішень для покращення умов життя, забезпечення доступу до освітніх, медичних послуг та посилення соціального захисту дітей взяли участь Міністр соціальної політики Марина Лазебна, Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, представники інших міністерств, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, голови обласних державних адміністрацій та керівники обласних центрів соціальних служб.

Прем’єр-міністр наголосив, що державні органи влади мають посилити зусилля щодо впровадження необхідних змін задля того, щоб діти могли зростати та виховуватись у родинах.

«Позиція Президента, Уряду та нас усіх — діти в Україні мають жити й зростати в благополучних сім’ях. Діти з інвалідністю мають отримати можливість якісного інклюзивного навчання, або за необхідності високоспеціалізованого навчання та реабілітації. Громади найближче до дітей, тому вони краще розуміють ситуацію. Держава зі свого боку має створювати відповідну політику й забезпечувати джерела й фінансування підтримки дітей», — відзначив Глава Уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що ці вектори мають бути незмінними й навколо них необхідно вибудовувати відповідні державні стратегії, регіональні та обласні програми, а також стратегію громад щодо виховання й опіки над дітьми, які цього потребують.

Очільник Уряду зауважив, що в умовах пандемії Уряд посилює підтримку родин і дітей. Зокрема, 26 травня цього року було ухвалено комплекс рішень, серед яких законопроект щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини та посилення відповідальності за порушення прав дітей.

«Наш цивілізаційний вибір — інвестувати в майбутнє України. А діти — це і є майбутнє України. Президент у своїй передвиборчій програмі чітко сформулював глобальну ціль — це якісна, сучасна освіта, коли у дітей розвивається любов і прихильність до навчання й самонавчання на все життя. Тому Уряд виділяє значні кошти на розвиток освіти в Україні», — зазначив Прем’єр-міністр.

Учасники наради обговорили досягнуті результати та пошук оптимальних рішень проблемних питань для подальшого руху вперед. Денис Шмигаль заслухав доповіді міністрів та голів ОДА.

Глава Уряду подякував усім, хто піклується про дітей, зокрема вчителям, медикам, волонтерам, благодійникам, представникам Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, небайдужим українцям та міжнародним партнерам. Також він висловив вдячність Першій леді Олені Зеленській за її зусилля у ключових сферах захисту прав дітей.

За підсумками наради Прем’єр-міністр доручив профільним міністерствам розробити та внести на розгляд Уряду рішення для розв’язання проблемних питань та посилення захисту прав дітей. Також обласні й Київська міська державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування мають скоординувати діяльність територіальних громад у питаннях невідкладного утворення служб у справах дітей та активізувати роботу щодо розвитку сімейних форм виховання і зі створення патронатних сімей в кожній територіальній громаді.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України