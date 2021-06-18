Денис Шмигаль: Усі приватні споживачі «Нафтогазу» зараз отримують газ по 7,96 грн за кубометр і підвищення цін не передбачається

На сьогодні всі приватні споживачі газу в НАК «Нафтогаз України» користуються річним продуктом. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 18 червня.

«В Україні запрацював і діє ринок газу. Ціна формується на біржах, зокрема на міжнародних. Більше 80 компаній постачають природний газ промисловим і приватним споживачам. На сьогодні у «Нафтогазу» понад 1 млн приватних споживачів, які отримують газ за ціною річного продукту. Вона дорівнює 7,96 грн за кубометр. Паралельно є біржові торги. Щомісяця встановлюється індикативна місячна ціна. Місячним продуктом «Нафтогазу» жоден громадянин не користується. Тому протягом року, починаючи з 1 червня, усі приватні споживачі «Нафтогазу», зокрема й ті, які приєднуються зараз, отримують газ за ціною 7,96 грн за кубометр», — зазначив очільник Уряду.

Водночас, за словами Прем’єр-міністра, на світовому й на українському ринку газу спостерігаються значні коливання цін. На сьогодні індикативна ціна на метр кубічний газу становить понад 11 грн. Як зауважив Денис Шмигаль, не виключено, що у подальшому ця ціна може знизитися, і в такому випадку українці зможуть отримати газ за нижчим місячним тарифом.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України