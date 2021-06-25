Мінекономіки посилює боротьбу з тіньовою зайнятістю

З 1 липня у співпраці з Державною податковою службою України розпочнуться інспекції Держпраці з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин. Заходи відбуватимуться відповідно до Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік.

«Незадекларована праця наносить значну шкоду суспільству. Люди, які погоджуються на неофіційну зайнятість, ставлять себе у ненадійне та небезпечне становище, оскільки позбавлені захисту своїх соціально-трудових прав. Зокрема, це право на нормований робочий день та безпечні умови праці, право на лікарняні та відпустку, Крім того, людину можуть звільнити в будь-який момент. На сьогодні кількість таких працівників становить понад 3 мільйони. Наше завдання їх захистити», - зазначив Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Любченко.

Так, Національний план спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік включає два етапи:

інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;

інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Під час першого етапу, що тривав 6 місяців поточного року, інспектори праці проінформували понад 62 тис. роботодавців та їх працівників про переваги офіційного працевлаштування, зокрема у сферах торгівлі було проінформовано 36 тис. осіб, сільського господарства – 6 тис. осіб, транспорту – 5 тис. осіб, організації харчування – 3 тис. осіб.

З 1 липня розпочинається другий етап кампанії. Тепер у полі зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.

Нагадаємо, що відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 000 грн. Водночас вчинення такого порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складатиме 180 000 грн.

Незадекларована праця наносить шкоду суспільству, державі та працівнику, тож Мінекономіки закликає всіх громадян дотримуватися законодавства про працю.

Дізнайтеся більше про незадекларовану працю https://bit.ly/3xQhWkR.

Міністерство економіки України