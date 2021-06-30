Денис Шмигаль: З 1 липня українці зможуть вільно розпоряджатися своєю землею, як це передбачено в Конституції

З 1 липня українці стануть справжніми господарями своєї землі, адже зможуть не просто нею володіти, але й вільно розпоряджатися. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 30 червня.

«Ця норма закріплена в Конституції, але фактична була неможливою через дію мораторію. Немає жодної успішної країни, де діяв би мораторій на запровадження цивілізованого ринку землі. Від завтра його не буде і в Україні», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр відзначив, що запровадження ринку землі є також важливим кроком для захисту прав українського фермерства. За його словами, передбачається реалізація механізму переважного права на придбання ділянки, яку орендують аграрії.

«Земельна реформа передбачає створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Відтак кредит зможуть отримати навіть малі фермери, які обробляють землю до 500 га, та які не мають кредитної історії», — зауважив Денис Шмигаль.

Глава Уряду зазначив, що всі транзакції йтимуть через банк, а всі договори перевірятимуться нотаріусами. У свою чергу Міністерство аграрної політики та продовольства вже почало інформаційну кампанію з роз’ясненням переваг та деталей роботи ринку землі.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України