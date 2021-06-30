30. 06. 2021
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Прем’єр-міністр: Україна починає бета-тестування «ковід-сертифікатів»

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Україна завершує підготовку до впровадження «ковід-сертифікатів». Документ повністю відповідатиме вимогам Європейської Комісії. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 30 червня.

За словами очільника Уряду, сертифікат можна буде згенерувати у застосунку та на порталі Дія. У подальшому документ можна буде також отримати в сімейного лікаря.

«Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету Міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Все готово до запуску документів, і вже з 1 липня почнеться їх бета-тестування. Наша мета — повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр дав доручення Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній активізувати роботу щодо завершення аудиту українського електронного сертифікату та підписання відповідної угоди з Єврокомісією.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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