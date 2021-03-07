03. 07. 2021
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Прем’єр-міністр: Опалювальний сезон розпочнеться вчасно

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Уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання народних депутатів під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді України 2 липня.

«Підготовка до наступного опалювального сезону розпочата. Видані відповідні розпорядження Уряду. Це питання перебуває на моєму контролі та на контролі профільних міністерств — Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики. Також профільні міністерства спільно з НАК «Нафтогаз» розв’язують питання підготовки й запуску до опалювального сезону теплоелектроцентралей», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що наступний опалювальний сезон, як і попередній, буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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