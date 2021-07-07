Прем’єр-міністр: Уряд зробив необхідний крок для функціонування пенсійних фондів

Уряд під час чергового засідання 7 липня затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку як орган ліцензування у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

«Це необхідний крок для підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дозволяє працювати виключно професійним та відповідальним компаніям», — зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава Уряду наголосив, що Україна потребує продовження пенсійної реформи, аби українці мали гідне пенсійне забезпечення.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України