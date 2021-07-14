14. 07. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по зарплаті шахтарям

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Уряд виділив майже 400 млн грн для погашення заборгованості по виплаті зарплати українським шахтарям. Відповідне рішення було підтримано під час засідання Кабінету Міністрів 14 липня.

Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні офіційно стартує програма зі справедливої трансформації вугільних регіонів. Пілотні проекти буде здійснено за підтримки міжнародних партнерів у Червонограді та Мирнограді. Проте, за його словами, старт цього процесу не означає, що Уряд заплющить очі на соціальні проблеми галузі.

«Справедлива трансформація вугільних регіонів — це не про закриття шахт, а про створення нових виробництв, нових можливостей для розвитку бізнесу, формування нової інфраструктури та програм соціальної підтримки. Крім того, це покращення екології та частина проекту з декарбонізації нашої економіки», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль зауважив, що загалом від початку року Уряд спрямував на погашення заборгованості по зарплатах шахтарів понад 2 млрд грн.

 

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2021 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  