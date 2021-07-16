Відбулося представлення нового очільника Міністерства внутрішніх справ

За участі Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака відбулося представлення нового керівника Міністерства внутрішніх справ перед колективом. 16 липня Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на відповідну посаду.

Президент України наголосив, що як громадянин України хоче довіряти правоохоронним органам і пишатися кожним правоохоронцем.

«Довіра й повага — ось цього хочеться. Я б хотів, щоб усі наші діти довіряли українській поліції. Тому що серед вас — дійсно справжні герої і справжні лицарі спокою. Для нас дуже важливо, щоб усі ми пишалися нашою Національною поліцією, нашими правоохоронними органами. Мені здається, саме це завдання – найголовніше для нового Міністра внутрішніх справ. І це завдання не від Президента чи Уряду, а як завдання від громадянина України», — відзначив Президент.

Під час представлення Прем’єр-міністр вручив Денису Монастирському посвідчення Міністра та зазначив, що перед новим очільником МВС стоять важливі завдання.

«Бути членом Кабінету Міністрів України — це не лише велика честь, але й значна відповідальність. Міністерство внутрішніх справ відповідає за спокій, за надійний захист наших громадян як всередині держави, так і від зовнішньої агресії. Денис Монастирський два роки працював керівником правоохоронного комітету Верховної Ради. Тому впевнений, що його досвід сприятиме успішній роботі Міністерства», — зазначив очільник Уряду.

Новопризначений очільник МВС Денис Монастирський назвав пріоритети діяльності. Серед них, зокрема, посилення боротьби з організованою злочинністю, підвищення безпеки на дорогах, підвищення довіри до Національної поліції.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України