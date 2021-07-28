28. 07. 2021
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З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін, — Денис Шмигаль

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Ціни на електроенергію для населення з 1 серпня залишаються 1,68 грн за кВт-год. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Кабінету Міністрів 28 липня.

«Сьогодні Уряд ухвалив відповідну постанову, ціни на електроенергію для населення залишаються без змін. Уряд разом з усіма зацікавленими сторонами працює над збалансуванням ринку електроенергії», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що активно триває підготовка до опалювального сезону. За його словами, цьогоріч процес відбувається в нових умовах, адже відтепер тарифи на тепло та гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади.

«Це важлива частина реформи децентралізації, адже такі новації підштовхують місцевих керівників більше не заплющувати очі на неефективність комунальних підприємств, надійність їх роботи та якість постачання послуг мешканцям відповідних громад», — наголосив очільник Уряду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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