Уряд ухвалив постанову про внесення змін до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку

28 липня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка вносить зміни до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення і відпочинку.

Постанова доповнює групи харчових продуктів, що використовуються для організації харчування в межах встановлених норм такими позиціями, як олія соняшникова та кукурудзяна, зернові культури (наприклад, гречка), плоди сушені (наприклад, шипшини), молоко безлактозне.

До внесення змін дозволялось використовувати лише рафіновану олію, що містить більше ніж 50 відсотків мононенасичених жирів і менше ніж 40 відсотків поліненасичених жирів. Під зазначені характеристики соняшникова олія не підпадає.

Також, з метою надання дітям збалансованого різноманітного раціону уточнено кількість певних груп харчових продуктів, а також частоту їх включення до певних прийомів їжі. Наприклад, сік можна давати на сніданок, обід або вечерю.

Уніфіковано термінологію, що зазначена в нормах харчування з тією, що використовується в технологічній документації на страви та вироби.

Розширено інформацію про харчові продукти щодо вмісту глютену для організації дієтичного харчування.

МОЗ України