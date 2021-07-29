Уряд змінив правила перетину кордону для протидії “Дельта”-штаму коронавірусу

Нові зміни до “карантинної” постанови №1236 від 9 грудня 2020 року мають сприяти виявленню та протидії розповсюдженню коронавірусу, зокрема його “Дельта”-штаму. Про це заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні Кабінету Міністрів України 26 липня, де прийняли рішення проактивно реагувати на можливість нової хвилі COVID-19.

“Штам коронавірусу “Дельта” активно шириться західною Європою та країнами, які обирають наші громадяни для літніх подорожей. Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, щоб знизити можливість поширення вірусу в Україні, якщо хтось інфікується за кордоном. Також завдяки цьому ми зможемо робити більш якісні епідемічні розслідування у разі виявлення носія. Самоізоляція або обсервація невакцинованих від COVID-19 людей сприятиме контролю та зменшить шанс нового масштабного спалаху”, - коментує Міністр.

Ці рішення почнуть діяти через 7 днів з моменту публікації постанови. Громадяни які виїхали за кордон до цього часу повертаються в Україну безперешкодно.

Нові правила перетину кордону України:

Для іноземців обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та один з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Якщо документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ, відсутній, іноземець (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою) встановлює застосунок "Вдома" та бере на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

Перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за умови наявності одного з 2 документів:

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Довідка 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19.

Іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні перетинають кордон безперешкодно за наявності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Якщо такі документи відсутні, громадяни та іноземці з посвідкою на постійне проживання в Україні (крім осіб до 18 років та інших категорій, визначених постановою) встановлює застосунок "Вдома" та бере на себе зобов'язання розпочати самоізоляцію через 72 години в разі відсутності негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, зробленого протягом 72 годин з моменту перетину кордону.

У разі неможливості використати застосунок "Вдома" громадянин перебуватиме в обсервації.

Важливо! Застосунок “Вдома” не контролює і не обмежує пересування користувача перші 72 години після перетину кордону. Застосунок контролюватиме самоізоляцію з третьої доби або в разі отримання позитивного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Для всіх осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, діятимуть більш жорсткі правила перебування на самоізоляції. Зокрема для них буде встановлена обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення.

Для перетину КПВВ за відсутності документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях або довідки 063-О про перше щеплення з курсу вакцинації від COVID-19 (крім осіб до 18 років), потрібно буде здати безплатний експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2

Міністерство охорони здоров'я України