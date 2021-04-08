Денис Шмигаль: Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії — 477 млрд грн до 2030 року

3 серпня, за участі Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося перше установче засідання робочої групи з розвитку пенсійних накопичень в Україні.

У нараді також взяли участь Міністр соціальної політики Марина Лазебна, Міністр фінансів Сергій Марченко, Глобальний директор Світового банку з питань соціального захисту, праці та зайнятості Міхал Рутковські, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов, народні депутати, представники фінансових ринків, громадськості та інші.

«Накопичувальна система утворюється як додаткова до наявної солідарної. Гарантування вкладів має бути стовідсотковим для державного пенсійного накопичувального фонду. За другим рівнем має запрацювати третій рівень, на якому добровільне пенсійне страхування здійснюється із залученням недержавних фондів. Економічний ефект від запровадження накопичувальної пенсії, за оцінками НКЦПФР, — 477 млрд грн до 2030 року», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду розповів про виконану роботу в напрямку розвитку пенсійних накопичень. Зокрема, запровадження обов’язкових пенсійних накопичень передбачено в трирічній Бюджетній декларації, яку нещодавно ухвалила Верховна Рада. Також Уряд подав на розгляд Парламенту законопроект, який передбачає здійснення фінансування дострокових пенсій для людей, що працюють у шкідливих та важких умовах, з використанням механізму пенсійних накопичень.

Як наголосив Денис Шмигаль, серед наступних кроків Дорожньої карти розвитку системи пенсійних накопичень має стати розроблення Єдиного соціального реєстру, який суттєво збільшить можливості соціальної підтримки українців.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України