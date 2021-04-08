Уряд спрощує процес відкриття бізнесу, — Прем’єр-міністр

Задля сприяння розвитку бізнесу в Україні Уряд запроваджує експериментальний проект, завдяки якому отримати дозвільні документи для ведення підприємницької діяльності можна буде в одному «вікні» через Портал Дія. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 4 серпня.

Прем’єр-міністр зауважив, що зараз для повноцінної роботи бізнесу необхідно пройти низку інстанцій та отримати різні дозвільні документи. Такі речі, за його словами, ускладнюють роботу тисячам підприємців. Щоб спростити проходження процедур, Кабінет Міністрів підтримав рішення про порядок надання комплексної електронної послуги «е-Підприємець».

«Завдяки цьому на Порталі Дія можна буде пройти державну реєстрацію бізнесу (реєстрація ФОП, ТОВ), зареєструватися у податковій (стати платником єдиного податку чи платником ПДВ), або отримати різного роду ліцензії. Наприклад, на роздрібну або оптову торгівлю товарами», — зазначив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, запроваджувати відповідний експериментальний проект планується протягом 2 років.

Прем’єр-міністр підкреслив, що саме завдяки цифровим послугам зменшується час та ресурси, які бізнес витрачає на взаємодію з державою.

«Уряд має системну дорожню карту з дерегуляції, аби Україна могла потрапити в ТОП-30 рейтингу Doing Business. Звичайно, що цей рейтинг не є самоціллю, але він демонструє правильний вектор та динаміку руху щодо спрощення роботи для бізнесу. Державна регуляторна служба має в цьому процесі відігравати одну з головних ролей на всіх етапах роботи», — наголосив Денис Шмигаль.

Він додав, що Уряд передає Державній регуляторній службі повноваження стосовно моніторингу виконання урядового плану щодо дерегуляції підприємницької діяльності.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України