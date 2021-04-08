Українські COVID-сертифікати в Дії успішно пройшли технічне оцінювання з боку ЄС

Поки в Україні триває бета-тестування ковідних сертифікатів, Мінцифри продовжує працювати над їх взаємним визнанням з ЄС. Сьогодні, 4 серпня, технічна розробка Мінцифри та ДП Дія щодо EU Digital COVID Certificate успішно пройшла технічне оцінювання з боку ЄС. Технічна команда високо оцінила строки реалізації, точність і відповідність українських COVID-сертифікатів специфікаціям ЄС.

Наразі залишився останній крок — політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод. Після цього буде підписаний меморандум, який дозволить українцям подорожувати з сертифікатами.

«У найкоротші терміни ми змогли розробити та впровадити COVID-сертифікати, хоча спочатку це здавалося майже неможливим. У співпраці з іншими країнами ми протестували інновації та створили універсальні системи обміну інформацією. Такі проекти є справжнім доказом інтеграції України з ЄС. Вже скоро українці зможуть повернуться до звичного доковідного життя з мандрівками та бізнес-зустрічами з іноземними партнерами», — сказав Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Розробкою та технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

«Вакцинація – це єдина можливість захистити себе від хвороби та повернутись до звичного життя. Сьогодні всі бажаючі можуть зробити щеплення і бути захищеними. Коли людина завершить курс імунізації від COVID-19, тобто отримає 2 дози вакцини, можна буде згенерувати сертифікат про вакцинацію у застосунку чи на порталі Дія. Наразі маємо важливу перемогу, українські COVID сертифікати в Дії вже успішно пройшли технічне оцінювання з боку ЄС», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Проект реалізовано за підтримки Євроделегації, Програми EU4Digital і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

Міністерство цифрової трансформації України