Урядовим рішенням затверджено умови для діяльності Укрфінжитло по забезпеченню громадян України житлом

4 серпня, Кабінет міністрів прийняв постанову «Про затвердження Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» громадян України житлом», розроблену Міністерством фінансів.

Прийнятим рішенням затверджено Умови забезпечення ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» (Укрфінжитло) громадян України житлом. Зокрема, визначено перелік осіб, які можуть претендувати на забезпечення житлом. Це працівники та службовці, які отримують заробітну плату за рахунок державного або місцевих бюджетів, та особи, відомості про яких внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Також встановлено критерії, що дають право громадянам на отримання житла, а саме:

розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за останні 6 місяців не має перевищувати 10 розмірів середньомісячної заробітної плати у регіоні;

протягом останніх 5 років не мали у власності житлову нерухомість або потребують поліпшення житлових умов;

вікове обмеження: на дату виконання зобов’язань – не більше 70 років;



Окрім того, визначено умови щодо житла, передусім це:

Окрім того, визначено умови щодо житла, передусім це: строк укладання договорів – не більше 20 років;

вартість 1 м² загальної площі житла не може перевищувати опосередковану вартість житла за регіонами, визначену Мінрегіоном та збільшену на відповідні коефіцієнти;

відсоткова ставка за іпотечним кредитом є фіксованою на весь період дії договору;

житло у фінлізинг надається без першого внеску; перший внесок за іпотечним кредитом складає 20% вартості житла;

нормативна площа (для фінлізингу: не більш 21 м² на кожного члена сім’ї та додатково 10.5 м² на сім’ю, але не більш 94.5 м²; для іпотечного кредиту: 50 м² на одинокого громадянина чи на сім’ю з 2-х осіб та 20 м² на кожного наступного члена сім’ї);

вимоги щодо об’єкта житлової нерухомості, який передається у фінансовий лізинг (перебуває в експлуатації не довше 20 років, або реконструкцію якого здійснено не раніше, ніж за 10 років до укладання договору).

Міністерство фінансів України