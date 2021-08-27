26 серпня Уряд ухвалив розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу та відзначення святкових днів.

Керівники підприємств, установ та організацій, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочі дні з:

· понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

· понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

Таким перенесенням буде створено сприятливі умови для відзначення свят та відпочинку протягом чотирьох днів підряд. Рішення Уряду не призведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу впродовж року, зменшення фонду заробітної плати тощо. Натомість працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок.

Міністерство економіки України