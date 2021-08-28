Створено міжвідомчу робочу групу для координації та моніторингу накопичення вугілля. До складу групи увійшли представники Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінінфраструктури, Фонду держмайна, керівництво компаній АТ «Укрзалізниця», ПАТ «Донбасенерго», «Центренерго», ТОВ «ДТЕК».

Перше засідання міжвідомчої робочої групи з координації та моніторингу постачання вугільної продукції відбулося 27 серпня під головуванням Міністра енергетики Германа Галущенка.

«Маємо працювати в режимі day-by-day для оцінки ситуації та координації дій щодо накопичення вугілля, аби пройти цей опалювальний сезон без жодних порушень безпеки постачання електричної енергії споживачам» - зазначив Герман Галущенко.

Найближчим часом буде запроваджено уніфіковані звітні форми для збору та аналізу інформації щодо стану забезпечення вугільною продукцією.

Вугледобувні підприємства і компанії теплової генерації мають щоденно інформувати Міненерго щодо планових та фактичних обсягів видобутку вугілля, запасів на складах вуглевидобувних підприємств, обсягів постачання на ТЕС та ТЕЦ і стану накопичення вугілля на складах теплової генерації (обсягів постачання (факт/план), в тому числі – імпорту, спрацювання вугілля, запасів на складах).

Міністерство енергетики України