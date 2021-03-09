03. 09. 2021
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Міненерго посилює контроль за виконанням плану накопичення вугілля до опалювального сезону

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Сьогодні під головуванням першого заступника Міністра енергетики Юрія Власенка і за участю заступника Міністра Олексія Куракова відбулась селекторна нарада з керівниками вугледобувних підприємств, компаній теплової генерації, представниками Мінінфраструктури та Укрзалізниці щодо стану накопичення вугілля.

У ході наради учасники проаналізували виконання планів накопичення, відзвітували про поточний стан із запасами вугілля та плани щодо майбутнього видобутку та закупівель ресурсу.

«За нашими спільно з НЕК «Укренерго» розрахунками, для стабільного постачання електричної енергії споживачам при базовому сценарії роботи енергосистеми потреба у вугіллі протягом вересня 2021 – березня 2022 року складатиме близько 16 млн т. Критично важливо забезпечити дотримання планових обсягів постачання вугілля, в тому числі, за рахунок імпорту. Ключове завдання для вуглевидобувних підприємств - нарощування обсягів видобутку для дотримання затвердженого Міненерго графіка. Від того, як кожен учасник виконуватиме свої завдання, залежить наша спільна мета – стабільне проходження опалювального сезону», – наголосив Юрій Власенко.

Під час наради також обговорили наявні проблеми із логістикою та шляхи їх вирішення.

Нагадаємо, 27 серпня було створено міжвідомчу робочу групу з координації та моніторингу постачання вугільної продукції.

Вугледобувні підприємства і компанії теплової генерації мають щоденно інформувати Міненерго щодо планових та фактичних обсягів видобутку вугілля, запасів на складах вуглевидобувних підприємств, обсягів постачання на ТЕС та ТЕЦ і стану накопичення вугілля на складах теплової генерації, в тому числі – імпорту, спрацювання вугілля.

Міністерство енергетики України

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