Прем’єр-міністр: Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування

Підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, і Уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення. Про це на прес-конференції 14 вересня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що сьогодні на світових ринках ціна на газ б’є рекорди й за деякими договорами вже перевищує 700 доларів за 1000 куб. м. Водночас Уряд та НАК «Нафтогаз», як державна компанія, виступає гарантіями того, що ціна на газ для населення не зміниться і буде лишатися на рівні, зафіксованому річними контрактами. Глава Уряду нагадав, що ціна газу за річним контрактом НАК «Нафтогазу» становить 7,96 грн.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд також докладає максимум зусиль, щоб тарифи на теплопостачання та водопостачання не збільшувались і залишились на минулорічному рівні. Зокрема, теплокомуненерго запропонована ціна на газ на рівні 7,44 грн.

«Тарифи у сфері теплопостачання — це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. Саме місцева влада визначає тарифи та шукає компенсатори, для цього місцеві бюджети мають значний ресурс. Цього року доходи місцевих бюджетів становлять 509 млрд грн, це майже половина від державного бюджету. Зі свого боку Уряд робить низку кроків, щоб не допустити збільшення тарифів. Зокрема, зараз працюємо над компенсацію ТКЕ різниці в тарифах», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім цього, Денис Шмигаль наголосив, що Україна на 90% готова до опалювального сезону.

«У газових сховищах закачано 18 млрд кубометрів газу — це показник більше середнього за останні 10 років на цей період. Ми очікуємо збільшення запасів до 19 млрд і більше кубометрів газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України