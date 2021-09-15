Уряд схвалив проект Державного бюджету України на 2022 рік та направив до Верховної Ради України

15 вересня Уряд схвалив проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік та разом із відповідними матеріалами подав його на розгляд Верховній Раді України.

Проект Державного бюджету України на 2022 рік вперше ґрунтується на Бюджетній декларації на 2022 – 2024 роки і за своєю пріоритетністю передбачає залучення ресурсів на:

забезпечення якісного рівня медицини та освіти;

створення інклюзивного освітнього середовища та безбар’єрного простору;

підтримка ветеранів;

посилення обороноздатності й безпеки держави;

розвиток інфраструктури;

цифровізація.

«Бюджет 2022 року ‒ інвестиція в людину, країну та майбутнє! Людський потенціал є найбільш цінним ресурсом нашої країни. Наступного року ми передбачили збільшення зарплат лікарів та стипендій студентів. Збільшиться фінансування для покращення якості освіти. Ветерани АТО зі статусом ПВО будуть повністю забезпечені житлом. Пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги будуть профінансовані в повному обсязі.

Країна має бути сильною та зручною для життя. Тому збільшиться фінансування сектору безпеки і оборони, на рівні 5,95 відсотків ВВП. Ми передбачили кошти на будівництво та реконструкцію доріг, мостів і розвиток транспортної інфраструктури. Зростуть і видатки на цифровізацію. Зокрема, буде профінансована підготовка до Всеукраїнського перепису населення.

Відзначу, що вперше проект бюджету базується на трирічній Бюджетній декларації на 2022 ‒ 2024 роки, яка раніше була підтримана парламентом», ‒ розповів Міністр фінансів Сергій Марченко.

21 вересня Міністр фінансів України Сергій Марченко представить проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» у Верховній Раді України.

Міністерство фінансів України