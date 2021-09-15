Медична галузь отримає у 2022 році 197 млрд грн, на освіту заплановано виділити 186 млрд грн, — Прем’єр-міністр

На медичну галузь у проекті Державного бюджету на 2022 рік передбачено 197 млрд грн. Це на 36 млрд більше, ніж цього року. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 15 вересня.

«Якщо порівнювати з 2019 роком, то бюджет на медицину зросте удвічі. Цей рівень збільшення видатків дозволяє у 2022 році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря буде вищою за 22,5 тисячі. Це завдання ставив перед нами Президент, і ми його виконуємо», — підкреслив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, 186 млрд грн Уряд пропонує виділити наступного року на освіту.

«Це на 17 млрд більше, ніж цьогоріч. А це означає підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ», — зазначив Глава Уряду.

Крім того, 5,95% ВВП, за словами Прем’єр-міністра, планується спрямувати на сектор безпеки та оборони.

«Ми збільшуємо грошове забезпечення наших військових на 11,2 млрд грн, а також виділяємо рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки. Також 5,5 млрд грн виділено для забезпечення житлом учасників АТО/OOC зі статусом внутрішньо переміщених осіб», — відзначив очільник Уряду.

Як наголосив Прем’єр-міністр, продовжиться будівництво доріг, нових мостів, і аеропортів. Також будуть подовжені нинішні програми підтримки підприємців: «5-7-9», програма портфельних гарантій, програма дешевого кредитування для українських фермерів, підтримки креативних індустрій.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України