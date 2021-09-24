Уряд оновив Правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком

Уряд схвалив розроблений Мінрегіоном проект постанови, яким вносяться зміни до Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та відповідного типового договору. Таке рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України.

«Запропоновані зміни уточнюють умови, за якими мають надаватися послуги з управління багатоквартирним будинком, зокрема, прибирання прибудинкової території. Завдяки цьому забезпечується прозорість відносин між співвласниками багатоповерхівок та управителями», – наголосила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Змінами передбачено, що видатки на прибирання та інші послуги з обслуговування будинку та прилеглої території включаються до витрат на управління, якщо земельна ділянка під будинком, а також належні будівлі, споруди та прибудинкова територія, згідно з Державним земельним кадастром, перебувають у власності або користуванні співвласників. У разі, якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування, такі видатки включатимуться до витрат на утримання будинку виключно за згодою співвласників на договірних засадах та за погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати. Ці зміни наберуть чинності з 1 січня 2023 року.

Зазначимо, що згідно із законодавством Послуга з управління багатоквартирним будинком включає, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, а також виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів тощо.

Міністерство розвитку громад та територій України