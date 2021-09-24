Ціни на бензин знизилися завдяки державному регулюванню на ринку пального

23 вересня Мінекономіки оприлюднено визначену на підставі розрахунків НАК «Нафтогаз України» середню вартість 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,17 грн та 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,59 грн. Середня ціна бензину зменшилася на 44 копійки за літр, дизпалива збільшилася на 27 копійок.

Загалом загальна динаміка цін на пальне показує стабільність та зниження цін на бензин. Цього досягнуто шляхом встановлення середньої вартості на основі розрахунків НАК «Нафтогаз України», яка не дозволяє АЗС маніпулювати цінами та захищає споживачів від неконтрольованого їх зростання.

За даними Держстату, за перші 4 місяці 2021 року індекс споживчих цін на бензин А-92 становив 116,5%, бензин – А-95 – 115,2%, дизельне паливо - 117%. З травня по серпень цього року відбулася стабілізація, і індекс споживчих цін на бензин у середньому становив 105,6%, дизельне паливо - 101,1%. Варто зазначити, що Україна значно залежить від імпорту нафтопродуктів, тож ціни гуртового ринку на світлі нафтопродукти напряму залежать від світових котирувань на пальне.

Нагадаємо, що з метою захисту споживачів, унеможливлення маніпуляцією цінами та забезпечення прозорого механізму ціноутворення у травні 2021 року Уряд запровадив тимчасові заходи задля стабілізації цін на бензин А-92, А-95 і дизпаливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Згідно з ухваленими рішеннями бензин марки А-92 та А-95 і дизпаливо було включено до переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, щодо яких здійснюється декларування зміни роздрібних цін. А також встановлено граничний рівень торговельної надбавки в розмірі не більше 7 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра дизпалива, та не більше 5 гривень з урахуванням ПДВ, що нараховується до середньої вартості 1 літра бензинів автомобільних.

Довідково

Середня вартість 1 літра дизпалива ULSD 10 ppm та бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК “Нафтогаз України”, проведених з урахуванням відповідних даних міжнародного інформаційного агентства Platts CIF NWE за попередні 10 днів, розрахункових коефіцієнтів 0,825 кг/літр та 0,745 кг/літр відповідно, сум митних платежів (акцизний податок, ПДВ) та щоденного офіційного курсу іноземної валюти, встановленого Нацбанком у відповідному періоді. НАК “Нафтогаз України” подає зазначені розрахунки Мінекономіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа.

Міністерство економіки України