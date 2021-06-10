Місцева влада взяла на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло для людей, — Прем’єр-міністр

Готовність всієї інфраструктури України до опалювального сезону становить 99%. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Уряду 6 жовтня. Він додав, що мова йде як про ремонт теплових мереж та котелень, так і про підготовку шкіл, лікарень, дитячих садочків і безпосередню підготовку житлових будинків.

«У газосховищах накопичено майже 19 млрд кубічних метрів газу, і цього буде достатньо для проходження зими. Перед керівництвом «Нафтогазу» та «Укргазвидобування» Уряд ставить чітке завдання — наростити видобуток власного газу. Всі інструменти для цього були надані: передані ділянки для видобутку, надані ліцензії, укладені угоди про розподіл продукції. Збільшення такого видобутку — це питання національної безпеки», — наголосив Прем’єр-міністр.

Також Денис Шмигаль нагадав, що згідно з підписаним минулого тижня Меморандумом, міські голови взяли на себе зобов’язання не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для людей. «Нафтогаз» зі свого боку поставлятиме газ місцевим теплокомуненерго за ціною в 4 рази меншу, ніж на європейському ринку.

«Уряд реструктурує борги та компенсує перед місцевою владою різницю в тарифах. Уся країна буде з теплом. Хочу попередити окремі газопостачальні компанії: будь-які спроби відключити соціальну інфраструктуру від газу або нажитися на ситуації ми будемо жорстко усувати», — резюмував Прем’єр-міністр.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України