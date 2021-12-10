Уряд затвердив План дій на виконання Меморандуму щодо опалювального сезону

Уряд затвердив План дій на виконання умов Меморандуму щодо сталого проходження опалювального сезону. Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Важливим завданням на сьогодні є виконання умов Меморандуму, який був підписаний 30 вересня на засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Напередодні старту опалювального сезону у регіонах показник технічної готовності підприємств складає майже 100%. Уряд підходить до питання сталого проходження осіннього-зимового періоду комплексно. Затверджений План дій буде дорожньою картою на найближчі кілька місяців й допоможе забезпечити стабільне проходження опалювального сезону», — підкреслила заступник Міністра.

Вона також наголосила, що документ передбачає, зокрема, внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»; затвердження змін до довгострокових договорів постачання природного газу, щоб надати можливості виробникам теплової енергії забезпечити платежі за спожитий природний газ – протягом 45 днів після місяця споживання; розроблення та представлення механізму (на основі ЕСКО-моделі) для підвищення енергоефективності в організаціях та установах, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів тощо.

Зазначимо, минулого тижня під час селекторної наради з регіонами та представниками органів місцевого самоврядування Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що першочерговим завданням НАК «Нафтогаз України» є забезпечення своєчасного укладання договорів з бюджетними установами.

Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води передбачає зокрема: забезпечення однієї з найнижчих цін на газ для виробників тепла для населення — 7420 грн за тис. куб. м та фіксацію ціни для бюджетних установ. Крім того, Меморандум передбачає:

• спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб);

• спрямування субвенції з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9), яка покриває не менше 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський раніше підписав Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу», який набрав чинності 29 серпня 2021 року. Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України». Для розв’язання окремих нагальних питань на місцях постановою Кабінету Міністрів була створена Міжвідомча робоча група з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Раніше Олексій Чернишов повідомив, що Уряд затвердив План заходів, спрямований на розв’язання проблемних питань у сфері ЖКГ та затвердив Методику визначення заборгованості з різниці в тарифах.

Міністерство розвитку громад та територій України