Україна та Європейський Союз уклали угоду про Спільний авіаційний простір

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Віце-президент Єврокомісії — Високий представник із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель та Посол Головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія в Україні Томаж Менцін підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.

Укладення угоди відбулося 12 жовтня в межах 23-го Саміту Україна — ЄС в присутності Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської Ради Шарля Мішеля та Президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

«Угода про Спільний авіаційний простір — це «авіаційний безвіз» одночасно для українських та європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Ми «створюємо Європу» на українському авіаційному ринку. Уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Авіаперевізники зможуть самі домовлятись про можливість рейсів та їх кількість напряму з аеропортами», — зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава українського Уряду зауважив, що конкуренція між авіаперевізниками, як у Європі, — це один із суттєвих факторів зниження цін на квитки. Тож угода відкриє для українців більше можливостей та напрямків для подорожей.

Відповідно до положень Угоди, сторони встановлять Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС на основі рівних правил безпеки авіації, управління повітряним рухом, соціальних прав працівників, електронних систем бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів