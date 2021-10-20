Прем’єр-міністр: Регіони мають забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, аби робити 1,5 млн щеплень за тиждень

Україна зіштовхнулася зараз із найбільшими викликами за весь чай пандемії. Про це під час засідання Уряду 20 жовтня зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він відзначив, що спостерігається висока кількість важких випадків і госпіталізацій. А п’ять областей уже перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки.

«Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були невакциновані. Ці цифри говорять самі за себе. Вакцинація рятує життя», — наголосив Денис Шмигаль.

Очільник Уряду зазначив, що за попередню добу зроблено рекордну кількість щеплень — 225 тисяч. Водночас, для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень.

«Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у «червоній» зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація. Тому закликаю людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз», — відзначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також нагадав, що з 21 жовтня почнуть діяти нові правила пасажирських перевезень. Так, усі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест. Водночас він підкреслив, що міського громадського транспорту та перевезень усередині однієї області нові правила наразі не стосуватимуться.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України