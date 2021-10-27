Денис Шмигаль: Уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон починався без затримок

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в Кіровоградську область 26 жовтня ознайомився з роботою контактного центру газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

Очільник Уряду оглянув кабінети опрацювання та обробки звернень, зали прийняття вхідних дзвінків, а також поспілкувався з працівниками контактного центру.

«Уряд ухвалив усі необхідні рішення, щоб опалювальний сезон починався без затримок. Сьогодні саме через такі контакт-центри ведеться зв’язок між комунальними підприємствами та «Нафтогазом» щодо підписання договорів на постачання природного газу згідно з підписаним Меморандумом. Це гарантує безперебійну роботу мереж в осінньо-зимовий опалювальний сезон», – відзначив Денис Шмигаль.

Як підкреслив Прем’єр-міністр, Уряд розробив 5 кроків для врегулювання проблемних питань та сталого проходження опалювального сезону. Зокрема, було знижено ціну на електроенергію для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год. Також Уряд зобов'язав газопостачальні компанії ввести річний газовий продукт, завдяки якому ціна для населення буде незмінною до кінця опалювального сезону. У державної компанії «Нафтогаз» — це 7,96 грн за кубічний метр. Крім того, «Нафтогаз» пропонує блакитне паливо для теплогенеруючих бюджетних організацій за ціною 7,42 грн/кубометр, а для бюджетних установ — 13,6 грн/кубометр без ПДВ.

«Уклавши меморандум із міськими головами, Уряд також зобов’язався передати наступного року в розпорядження громад частину податку з доходів фізичних осіб та частину акцизу. Це доволі об’ємний ресурс, який дозволить владі місцевих громад компенсувати навантаження ціни на газ», — зауважив Денис Шмигаль.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України